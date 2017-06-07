День в истории. Кафу исполнилось 47 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения знаменитый бразильский футболист,
защитник Маркос Евангелиста де Мораес, более известный
как Кафу. Ему исполнилось 47 лет.
Выступал за «Сан-Паулу», «Сарагосу», «Палмейрас»,
«Рому», «Милан» и сборную Бразилии. Вместе с «Сан-Паулу» он трижды выиграл
чемпионат одноименного штата, два раза – Копа Либертадорес и Межконтинентальный
кубок.
Также он по разу становился чемпионом Италии
с «Ромой» и «Миланом», вместе с «Миланом» он выиграл Лигу чемпионов, клубный
чемпионат мира и дважды – Суперкубок УЕФА.
Вместе со сборной Бразилии Кафу дважды стал
чемпионом мира, два раза выиграл Копа Америка и один раз – Кубок конфедераций.
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