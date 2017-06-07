День в истории. Кафу исполнилось 47 лет

Сегодня отмечает день рождения знаменитый бразильский футболист, защитник Маркос Евангелиста де Мораес, более известный как Кафу. Ему исполнилось 47 лет.

Выступал за «Сан-Паулу», «Сарагосу», «Палмейрас», «Рому», «Милан» и сборную Бразилии. Вместе с «Сан-Паулу» он трижды выиграл чемпионат одноименного штата, два раза – Копа Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Также он по разу становился чемпионом Италии с «Ромой» и «Миланом», вместе с «Миланом» он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и дважды – Суперкубок УЕФА.

Вместе со сборной Бразилии Кафу дважды стал чемпионом мира, два раза выиграл Копа Америка и один раз – Кубок конфедераций.