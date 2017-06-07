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День в истории. Юрию Красножану исполнилось 54 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский тренер Юрий Красножан. Ему исполнилось 54 года.

Выступал за «Спартак-Нальчик», «Нажан», «Эталон» и «Автозапчасть». Начинал тренерскую карьеру в качестве помощника главного тренера «Автозапчасти». Тренировал «Спартак-Нальчик», «Локомотив», вторую сборную России, «Анжи», «Кубань», «Терек» и сборную Казахстана.

В декабре 2015 года истек срок соглашения со сборной Казахстана, Федерация футбола страны предложила продлить его еще на два года, однако Красножан предпочел отказаться от этого предложения. С тех пор он не работал главным тренером.

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