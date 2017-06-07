День в истории. Юрию Красножану исполнилось 54 года
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения известный
российский тренер Юрий Красножан. Ему исполнилось 54 года.
Выступал за «Спартак-Нальчик», «Нажан», «Эталон»
и «Автозапчасть». Начинал тренерскую карьеру в качестве помощника главного
тренера «Автозапчасти». Тренировал «Спартак-Нальчик», «Локомотив», вторую
сборную России, «Анжи», «Кубань», «Терек» и сборную Казахстана.
В декабре 2015 года истек срок соглашения со
сборной Казахстана, Федерация футбола страны предложила продлить его еще на два
года, однако Красножан предпочел отказаться от этого предложения. С тех
пор он не работал главным тренером.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически