День в истории. Анне Курниковой исполнилось 36 лет

Сегодня отмечает день рождения известная российская теннисистка Анна Курникова. Ей исполнилось 36 лет.

В активе Анны одна победа на турнирах WTA в одиночном разряде и 16 в парном, а также два титула ITF. Наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA – восьмая.

На турнирах «Большого шлема» лучшим ее результатом в одиночном разряде является полуфинал Уимблдона в 1997 году. В паре она дважды выиграла Australian Open.

Анна Курникова завершила карьеру в 2003 году.