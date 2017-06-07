Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Анне Курниковой исполнилось 36 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известная российская теннисистка Анна Курникова. Ей исполнилось 36 лет.

В активе Анны одна победа на турнирах WTA в одиночном разряде и 16 в парном, а также два титула ITF. Наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA – восьмая.

На турнирах «Большого шлема» лучшим ее результатом в одиночном разряде является полуфинал Уимблдона в 1997 году. В паре она дважды выиграла Australian Open.

Анна Курникова завершила карьеру в 2003 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Екатерине Макаровой исполнилось 29 летСегодня отмечает день рождения российская теннисистка Екатерина Макарова. Ей исполнилось 29 лет.«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».Остапенко сыграет с Бачински в полуфинале «Ролан Гаррос»Представительница Латвии Елена Остапенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, где встретится со швейцаркой Тимя Бачински.Анна Чакветадзе: Кузнецовой не хватило эмоцийЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением относительно выступления Светланы Кузнецовой на «Ролан Гарросе».Самое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахСамое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахВ разгар Открытого чемпионата Франции «Советский спорт» перевел рассказал CNN Sport о том, что представляют из себя теннисные раздевалки.Каролин Гарсия: Никогда не хотела с кем-то ссоритьсяФранцуженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над своей соотечественницей Ализе Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос».Плишкова стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.Гарсия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.Кузнецова и Младенович не смогли пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2017.Макарова и Веснина обыграли Клепач и Мартинес в третьем раунде «Ролан Гаррос»Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском парном разряде между российским дуэтом Екатерина Макарова/Елена Веснина и дуэтом Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес завершился победой россиянок. Итоговый счет матча - 3:6, 6:3, 6:2.Свитолина обыграла Мартич и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между украинкой Элиной Свитолиной и хорваткой Петрой Мартич завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Свитолины.Барти и Деллаква обыграли Гаврилову и Павлюченкову в третьем раунде «Ролан Гаррос»Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском парном разряде между австралийской парой Эшли Барти/Кейси Деллаква и российско-австралийской пары Дарья Гаврилова/Анастасия Павлюченкова завершился победой Барти и Деллаквы. Итоговый счет матча – 7:6 (2), 6:4.Халеп обыграла Суарес Наварро и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и испанкой Карлой Суарес Наварро завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Халеп.«Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Свитолина – Мартич, Суарес-Наварро – Халеп и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.«Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Возняцки обыграла Кузнецову, В. Уильямс уступила Бачински и другие матчиРезультаты матчей 1/8 и 1/16 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.Бачински обыграла Винус Уильямс и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между швейцаркой Тимеей Бачински и американкой Винус Уильямс завершился победой швейцарской теннисистки. Итоговый счет матча – 5:7,6:2, 6:1 в пользу Бачински.Готовься, Маррэй! Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гарроса»Готовься, Маррэй! Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гарроса»Одолев вслед за Томасом Бердыхом Джона Изнера, Карен Хачанов на первом в карьере Открытом чемпионате Франции вышел в четвертый круг.Младенович обыграла Мугурусу и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между испанкой Гарбинье Мугурусой и француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Младенович.Остапенко обыграла Стосур и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между представительницей Латвии Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур завершился победой Остапенко. Итоговый счет матча – 2:6, 6:2, 6:4.Андрей Черкасов: Отсутствие россиянок в 1/4 финала «Ролан Гаррос»? Ничего страшногоБывший теннисист Андрей Черкасов поделился мнением о игре российских представительниц на «Ролан Гаррос».
Футбол
«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евро
Футбол
Де Хеа на этой неделе может стать игроком «Реала»
Футбол
Антуан Гризманн: Думаю, если бы я был геем, то совершил бы каминг-аут
Футбол
Леонарду Жардим близок к контракту с китайским клубом после чемпионства с «Монако»
все новости
курникова анна
курникова аннавсе новости
WTA Tour
WTA Tour