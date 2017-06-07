День в истории. Анне Курниковой исполнилось 36 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения известная
российская теннисистка Анна Курникова. Ей исполнилось 36 лет.
В активе Анны одна победа на турнирах WTA в одиночном
разряде и 16 в парном, а также два титула ITF.
Наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA – восьмая.
На турнирах «Большого шлема» лучшим ее
результатом в одиночном разряде является полуфинал Уимблдона в 1997 году. В паре
она дважды выиграла Australian Open.
Анна Курникова завершила карьеру в 2003 году.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически