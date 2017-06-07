День в истории. Екатерине Макаровой исполнилось 29 лет

Сегодня отмечает день рождения российская теннисистка Екатерина Макарова. Ей исполнилось 29 лет.

В активе Макаровой две победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Наивысшим ее достижением на турнирах «Большого шлема» является полуфинал Australian Open.

В парном разряде Макарова выиграла десять турниров, в том числе «Ролан Гаррос» и US Open. В паре с Еленой Весниной она выиграла Олимпиаду-2016.