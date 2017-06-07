День в истории. Екатерине Макаровой исполнилось 29 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения российская
теннисистка Екатерина Макарова. Ей исполнилось 29 лет.
В активе Макаровой две победы на турнирах WTA в
одиночном разряде. Наивысшим ее достижением на турнирах «Большого шлема»
является полуфинал Australian Open.
В парном разряде Макарова выиграла десять
турниров, в том числе «Ролан Гаррос» и US Open. В паре с Еленой Весниной она выиграла
Олимпиаду-2016.
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