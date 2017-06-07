Букмекеры считают, что в матче Италия – Уругвая у хозяев больше шансов на победу

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Италии и Уругвая. Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов победить.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу Италии составляет 2.05, на победу Уругвая – 3.80, на ничью – 3.30.

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.