Букмекеры считают, что в матче Италия – Уругвая у хозяев больше шансов на победу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится товарищеский матч между
сборными Италии и Уругвая. Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов
победить.
Согласно букмекерским котировкам, коэффициент
на победу Италии составляет 2.05, на победу Уругвая – 3.80, на ничью – 3.30.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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