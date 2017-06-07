Ничья Дании и Германии, поражение Украины от Мальты, Миранчук продлил контракт с «Локо». Главные новости утра
Советский спорт» предлагает вам начать день с
главных новостей тура среды.
1. Сборные Дании и Германии сыграли вничью в
товарищеском матче.
2. Встреча с Мальтой обернулась конфузом для
сборной Украины.
3. Алексей Миранчук продлил с «Локомотивом»
на четыре года.
4. «Зенит» и «Галатасарай» ведут переговоры
по Уэсли Снейдеру.
5. «Терек» будет переименован в «Ахмат».
Опубликован новый логотип команды.
6. Рулевой «Монако» Леонарду Жардим может
оказаться в Китае.
7. «Реал» надеется уже в ближайшее время
подписать Де Хеа.
8. «Ювентус» поднимает зарплату Массимилиано
Аллегри.
9. Войтек Вольски возобновил тренировки после
тяжелой травмы.
10. То же самое сделал и Илкай Гюндоган.
Цитата дня: Антуан Гризманн: Думаю,
если бы я был геем, то совершил бы каминг-аут
Текст дня: Заявка на трансфер лета.
Михаил Борзыкин – о переходе Нобоа
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