Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ничья Дании и Германии, поражение Украины от Мальты, Миранчук продлил контракт с «Локо». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей тура среды.

1. Сборные Дании и Германии сыграли вничью в товарищеском матче.

2. Встреча с Мальтой обернулась конфузом для сборной Украины.

3. Алексей Миранчук продлил с «Локомотивом» на четыре года.

4. «Зенит» и «Галатасарай» ведут переговоры по Уэсли Снейдеру.

5. «Терек» будет переименован в «Ахмат». Опубликован новый логотип команды.

6. Рулевой «Монако» Леонарду Жардим может оказаться в Китае.

7. «Реал» надеется уже в ближайшее время подписать Де Хеа.

8. «Ювентус» поднимает зарплату Массимилиано Аллегри.

9. Войтек Вольски возобновил тренировки после тяжелой травмы.

10. То же самое сделал и Илкай Гюндоган.

Цитата дня: Антуан Гризманн: Думаю, если бы я был геем, то совершил бы каминг-аут

Текст дня: Заявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе Нобоа

Блог дня: Не гоните на Малкина! Фанатов в НХЛ лупят клюшками регулярно (видео драк)

Видео дня: Автомобиль взорвался на скорости 500 км/ч во время дрэг-рейсинг в США

Именинники дня: Кафу, Юрий Красножан, Анна Курникова, Екатерина Макарова.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Два болельщика сборной Англии получили пожизненный запрет посещать матчи за нацистские жестыДва английских болельщика не смогут посещать стадионы за нарушения порядка во время товарищеского матча Германия – Англия. Они были уличены в использовании нацистских жестов.Руслан Малиновский: Недопустимо проигрывать МальтеПолузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Леон Горецка: Мы предпочли бы выиграть, но довольны ничьей с датчанамиПолузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Дании. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Евгений Селезнев: Украине где-то не повезло в матче с МальтойФорвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Юлиан Дракслер: Для меня большая стать капитаном сборной ГерманииПолузащитник Юлиан Дракслер поделился впечатлениями после товарищеского матча Германия – Дания. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1, а хавбек получил капитанскую повязку бундестима.Йоахим Лев: Учитывая двухнедельные каникулы и новый состав, мы отлично сыгралиГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Дании. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом» на улучшенных условияхПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продлил контракт с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил президент «Локо» Илья Геркус.«Шальке»: Наш Коноплянка немного заржавелТвиттер «Шальке» отреагировал на непопадание Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на матч с Мальтой.Андрей Шевченко: Поражение от Мальты – звоночек для насГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Аршавин и Халк вернутся в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛАршавин и Халк вернутся в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанамиФутболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли вничью с командой Дании.Алексей Миранчук: Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за довериеПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал подписание нового четырехлетнего контракта с клубом.Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.Дания – Германия - 1:1. Как это былоВ рамках товарищеского матча сборная Дании сыграет с командой Германии.Сборная Украины в Граце проиграла мальтийцамФутболисты сборной Украины в товарищеском матче уступили команде Мальты.Что за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваЧто за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваКубок конфедераций – еще довольно молодой турнир, чтобы иметь сложившееся к себе отношение со стороны футбольного мира.Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезонеПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш голосованием болельщиков московского клуба признан лучшим игроком прошедшего сезона.«Локомотив» сыграет три контрольных матча на сборе в АвстрииКак сообщает пресс-служба «Локомотива», московский клуб проведет подготовку к следующему сезону в Австрии.Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем не индивидуальные, а командные целиПолузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от грядущего Кубка конфедераций.Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.
Футбол
Рамзан Кадыров: С названием «Ахмат» грозненский клуб обязан играть в сто раз лучше
Хоккей
Вольски возобновил тренировки после травмы позвоночника (видео)
Футбол
Два болельщика сборной Англии получили пожизненный запрет посещать матчи за нацистские жесты
Футбол
Аллегри при подписании нового контракта с «Ювентусом» поднимут зарплату до 5,5-6 миллионов евро в год
все новости
Мальта
Мальтакалендарьстатистика
Украина
Украинакалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Дания
Даниякалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости