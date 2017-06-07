Сергей Кирьяков: Бухаров хорошо вписался в роли Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что Александру Бухарову удалось полноценно заменить Артема Дзюбу на позиции центрального нападающего.

«Александр Бухаров в роли Артема Дзюбы? Он хорошо вписался. В этой тактической схеме с двумя форвардами рядом с Федором Смоловым нужно цепляться за мячи, выигрывать верховые единоборства и навязывать защитникам борьбу, плюс дисциплинировано играть в обороне.

В принципе, со всеми этими задачами Александр справился. Плюс поучаствовал во втором голе, есть заслуга Бухарова в том, что соперник срезал мяч в свои ворота», - цитирует Кирьякова «Спорт день за днем».

Напомним, что из-за травмы Дзюба пропустит Кубок конфедераций.