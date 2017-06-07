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Сергей Кирьяков: Бухаров хорошо вписался в роли Дзюбы

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что Александру Бухарову удалось полноценно заменить Артема Дзюбу на позиции центрального нападающего.

«Александр Бухаров в роли Артема Дзюбы? Он хорошо вписался. В этой тактической схеме с двумя форвардами рядом с Федором Смоловым нужно цепляться за мячи, выигрывать верховые единоборства и навязывать защитникам борьбу, плюс дисциплинировано играть в обороне.

В принципе, со всеми этими задачами Александр справился. Плюс поучаствовал во втором голе, есть заслуга Бухарова в том, что соперник срезал мяч в свои ворота», - цитирует Кирьякова «Спорт день за днем».

Напомним, что из-за травмы Дзюба пропустит Кубок конфедераций.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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