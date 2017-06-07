Сергей Кирьяков: Смолов – это наш лучший нападающий

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что считает Федора Смолова лучшим российским нападающим.

«В последнее время он играет на достаточно высоком уровне. Он здорово провел завершившийся сезон, безоговорочно стал лучшим бомбардиром. Уверенность, которую он получил и сказывается на его игре в сборной. В моменте с голом он обыграл сразу двоих соперников и здорово ударил — Федор в хорошей форме и уверен в своих силах.

Рассчитывать на него как на лидера? Если в команде много лидеров, то это тоже не очень хорошо. Есть Игорь Акинфеев, есть Денис Глушаков. Федор же должен больше думать о самой игре. Однозначно, на данный момент это наш лучший нападающий. С ним мы связываем большие надежды. Люди, способные проявить себя в отдельных эпизодах в атаке, нужны», - цитирует Кирьякова «Спорт день за днем».