Сергей Кирьяков: Смолов – это наш лучший нападающий
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков
поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что
считает Федора Смолова лучшим российским нападающим.
«В последнее время он играет на достаточно
высоком уровне. Он здорово провел завершившийся сезон, безоговорочно стал
лучшим бомбардиром. Уверенность, которую он получил и сказывается на его игре в
сборной. В моменте с голом он обыграл сразу двоих соперников и здорово ударил —
Федор в хорошей форме и уверен в своих силах.
Рассчитывать на него как на лидера? Если в команде много лидеров, то это тоже не очень хорошо. Есть Игорь Акинфеев, есть Денис Глушаков. Федор же должен больше думать о самой игре. Однозначно, на данный момент это наш лучший нападающий. С ним мы связываем большие надежды. Люди, способные проявить себя в отдельных эпизодах в атаке, нужны», - цитирует Кирьякова «Спорт день за днем».
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция