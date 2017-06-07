Джошуа освобожден от обязательной защиты по линии IBF
Источник: Sky SportsКомментарии
Международная боксерская федерация (IBF) освободила британского тяжеловеса Энтони Джошуа от обязательной защиты титула ради реванша с украинцем Владимиром Кличко.
После победы над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде 30 апреля Джошуа должен обязательно провести защиту своего титула по версии IBF. Обязательным претендентом на чемпионский бой является болгарин Кубрат Пулев.
По информации Sky Sports, Джошуа получил исключение от IBF ради
поединка с Кличко, но при условии, что реванш должен состояться не
позднее 2 декабря.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически