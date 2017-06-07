Джошуа освобожден от обязательной защиты по линии IBF

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Тайсон Фьюри: Промоутер Джошуа уже забронировал «Уэмбли» на бой против меня в апреле Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с соотечественником Энтони Джошуа, вероятнее всего, пройдет на стадионе «Уэмбли» в апреле 2018 года.

Тайсон Фьюри: Мне не нужны разминочные бои. Поединок с Джошуа будет самым легким в карьере Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям британец Тайсон Фьюри готов сразится с соотечественником Энтони Джошуа.

Дилемма Кличко. Уйти нельзя остаться «Советский спорт» пытается разобраться, выйдет ли на ринг Владимир Кличко после своего поражения в драматичном бою с Энтони Джошуа.