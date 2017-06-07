«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке нападающего Альваро Мораты за 60 миллионов евро.



«Реал» планирует заработать на продаже нападающего сборной Испании не менее €90 млн. Также отмечается, что в данное предложение о покупке не был включен возможный трансфер голкипера «МЮ» Давида Де Хеа.

В прошедшем сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе «Реала» и победителем Лиги чемпионов. Он провел 43 матча за королевский клуб во всех турнирах, забив 20 мячей.











