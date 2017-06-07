Георгий Джикия: Нужно оставить в прошлом чемпионство «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о начале своей подготовки к Кубку конфедераций.

- Насколько сложно в эмоциональном плане после триумфальной весны с ходу начать подготовку к важнейшему международному турниру?

- Вообще несложно — это моя работа. Прекрасно понимаю, что нужно оставить в прошлом чемпионство «Спартака». Сейчас важно полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду и добиться с ней успеха.

- Как чувствуете себя в физическом плане? Ведь у вас в карьере еще не было сборов сразу после окончания сезона...

- Да, для меня это впервые, но ничего страшного. Было несколько дней на отдых. В целом всё хорошо, со здоровьем тоже отлично. Я полностью готов, нахожусь в оптимальной форме, - рассказал Джикия в интервью «Известиям».

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах.

