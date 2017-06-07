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Дэвид Блатт может вернуться в «Маккаби»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт может снова возглавить «Маккаби» из Тель-Авива. 

По сообщению инсайдера Дэвида Пика, Дэвид Блатт в конце текущей недели вернется в Израиль, чтобы выслушать предложение, которое собирается сделать ему «Маккаби». Клуб хочет предложить своему бывшему главному тренеру долгосрочное соглашение. 

Блатт имеет контракт с турецкой «Дарушафакой», рассчитанный еще на один сезон, но готов покинуть команду, если получит более выгодное предложение.

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