Слуцкий может возглавить «Сандерленд»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий получил приглашение от клуба из английского чемпионшипа.

По информации The Hull Daily Mail, переговоры с российским специалистом провел «Сандерленд», вылетевший по итогам минувшего сезона из премьер-лиги и расставшийся с главным тренером Дэвидом Мойесом.

Ранее сообщалось о том, что Слуцкий близок к заключению двухлетнего контракта с другим клубом чемпионшипа «Халл Сити».

Напомним, Леонид Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года, уступив место Виктору Гончаренко.

