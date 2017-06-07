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Слуцкий может возглавить «Сандерленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий получил приглашение от клуба из английского чемпионшипа. 

По информации The Hull Daily Mail, переговоры с российским специалистом провел «Сандерленд», вылетевший по итогам минувшего сезона из премьер-лиги и расставшийся с главным тренером Дэвидом Мойесом.

Ранее сообщалось о том, что Слуцкий близок к заключению двухлетнего контракта с другим клубом чемпионшипа «Халл Сити».

Напомним, Леонид Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года, уступив место Виктору Гончаренко.

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