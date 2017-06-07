Георгий Джикия: Я бы не стал называть себя молодым футболистом

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о новом поколении игроков сборной России.

- Я бы не стал называть себя молодым футболистом. В России привыкли думать, что в 23 года игрок еще молод, но это далеко не так. Головин, Миранчук и Зобнин доказывают свою состоятельность в играх чемпионата России и полностью заслуживают вызова в сборную. Считаю их отличными футболистами, которые в скором времени будут лидерами и в своих клубах, и в национальной команде, - рассказал Джикия.

Напомним, сборная России сыграет на домашнем Кубке конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 3 июля в четырех городах.

