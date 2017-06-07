Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» основано на обращениях многих тысяч болельщиков

Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил нас

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ попросил защитника Виктора Васина не зацикливаться на ошибке, приведшей ко второму голу в ворота армейцев.