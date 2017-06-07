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«СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский определился со своими помощниками на будущий сезон.

Напомним, «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ и завоевал право на выступление в РФПЛ в стыковых матчах, одолев «Оренбург».

Поддубский с 1 мая исполнял обязанности главного тренера команды, а 24 мая был утвержден в качестве главного тренера. В тренерский штаб специалиста вошли Александр Ушахин (старший тренер), Алексей Коробченко (тренер), Юрий Шпирюк (тренер) и Владимир Кравцов (тренер вратарей). Сообщается, что все специалисты уже приступили к работе.

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