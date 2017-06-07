Полузащитник «Химок» Казаев перешел в «Тосно»
Источник: ФК «Химки»Комментарии
Полузащитник «Химок» Ян Казаев подписал контракт с «Тосно», сообщается на официальном сайте подмосковной команды.
В сезоне-2016/17 Казаев был признан лучшим игроком клуба.
Напомним, 25-летний полузащитник выступал за «Химки» с 2015 года, провел 62 матча и забил 12 мячей. В сезоне-2016/17 хавбек стал лучшим бомбардиром красно-черных, забив 8 мячей.
Ранее Казаев уже выступал в «Тосно». В сезоне-2013/14 он провел за тосненцев 17 матчей и забил два мяча.
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