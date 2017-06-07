Любовь Ковальчук: Илья уже начал тренировки в Майами

Любовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.

- Как Илья проводит межсезонье?

- Он в Майами, а я – в Твери. Но сын говорит, что восстанавливается после травмы и уже начал тренировки.

- В какой момент плей-офф Илья Ковальчук получил повреждение?

- Трудно сказать, это была хроническая травма. Усугубилась от нагрузок. В последних матчах за СКА он играл на уколах. Но сейчас все хорошо. Его же прооперировали в Германии.

- Не в Кельне случайно?

- Не знаю, с какой клиникой заключен договор у СКА. Но в той же сын оперировался и в прошлом году – только другое колено.