Луческу не договорился с греческим клубом ПАОК, команду может возглавить Ребров

Греческий клуб ПАОК не смог договориться с румынским специалистом Мирчей Луческу о работе в качестве главного тренера.

- ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы. Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 млн евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник. Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва, - цитирует агентство «Р-Спорт» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прошедшем сезоне Луческу тренировал питерский «Зенит». А Сергей Ребров работал с киевским «Динамо».

