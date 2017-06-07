Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на Олимпиаду
Любовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.
- Контракт Ильи Ковальчука со СКА подошел к концу. Где ему лучше продолжить карьеру?
- Решение будет принимать сам Илья. С моей точки зрения, есть много «за» и «против».
Играть в России – это шанс попасть на Олимпиаду. Играть в НХЛ – значит, не поедешь в Пхенчхан. Но есть другие плюсы… Пусть решает сын.
- Насколько важен фактор Олимпиады? Ваш муж писал в тетрадке, когда начал тренировать Илью: «Наша цель – сборная страны».
- Каждому отцу хочется, чтобы сын выиграл чемпионат мира, Олимпиаду. Но в детстве, когда ребенку шесть лет, даже мечта о сборной казалась чем-то грандиозным.
Теперь за плечами – очень много матчей за сборную России. И каждый стремится выступать на Олимпиаде. Не знаю, будет ли золото. Но дух этого соревнования уникален. Я же летала с Ильей в Солт-Лейк-Сити. Это что-то необыкновенное!