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Любовь Ковальчук: Даже не заговариваю с сыном о том, где он продолжит карьеру

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Любовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.

- Как я понимаю, теперь Ковальчуку не нужно согласие всех клубов на возвращение.
- Да, он может вернуться в «Нью-Джерси», который его обменяет на каких-то условиях.

- У него дом под Нью-Йорком, а еще в Майами. Удобнее ли будет перейти в «Рейнджерс» или «Флориду»?
- Не знаю. Мой сын может принять решение, которое будет идти вразрез с моим мнением. И только он за это отвечает. Я даже не заговариваю на эту тему. Мы же сейчас в разных городах, странах. И беседовать о больших контрактах? Это не телефонный разговор.
То, что пишут в СМИ, то и я знаю. Его агент Джей Гроссман работает. А как что сложится – как Бог даст.

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