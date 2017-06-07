Елена Остапенко: Работать с Мединой-Гарригес – очень здорово, у нее большой опыт

47-я ракетка мира Елена Остапенко после выхода в полуфинал третьего в году турнира «Большого шлема» Rolland Garros рассказала о своем тренере Анабель Медине-Гарригес.

«Очень здорово работать с ней, потому что у нее большой опыт, и она знает много игроков. Мы улучшили некоторые компоненты и работаем над некоторыми вещами. Думаю, все получается здорово», – приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Отметим, что 19-летняя теннисистка из Латвии стала работать с 34-летней испанкой во время европейского грунтового сезона.

Медина-Гарригес провела свой последний матч в одиночном разряде в 2014 году, в парном разряде – в августе 2016 года.

Добавим, что в ¼ финала Roland Garros Остапенко нанесла поражение Каролин Возняцки из Дании. Ее соперницей в полуфинале станет Тимеа Бачински из Швейцарии.