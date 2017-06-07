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Алексей Маклаков: В «Спартаке» поторопились, когда убрали Германа Титова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.

- За хоккейный «Спартак» вы болеете с такой же силой, как за футбольный?
- А я не делю по видам спорта. Главное – «Спартак». У хоккеистов положение дел тяжелее, но думаю, это временно. Вспомните, что было год назад с футболистами, как начинался сезон. Плачевным ведь все казалось. А в итоге мы стали чемпионами.
Не думаю, что хоккейный «Спартак» сразу к этому готов. В клубе идет становление. Хотя было странно, и может поторопились с тем, что убрали Германа Титова. Возможно, именно такой тренер был нужен ребятам. Умный, требовательный, отец и друг. Многое зависит от психологического климата в раздевалке.

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