Алексей Маклаков: В «Спартаке» поторопились, когда убрали Германа Титова

Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.

- За хоккейный «Спартак» вы болеете с такой же силой, как за футбольный?

- А я не делю по видам спорта. Главное – «Спартак». У хоккеистов положение дел тяжелее, но думаю, это временно. Вспомните, что было год назад с футболистами, как начинался сезон. Плачевным ведь все казалось. А в итоге мы стали чемпионами.

Не думаю, что хоккейный «Спартак» сразу к этому готов. В клубе идет становление. Хотя было странно, и может поторопились с тем, что убрали Германа Титова. Возможно, именно такой тренер был нужен ребятам. Умный, требовательный, отец и друг. Многое зависит от психологического климата в раздевалке.