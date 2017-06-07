Алексей Маклаков: Это антиспорт, когда фанаты заходят в раздевалку к игрокам

Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.

- Как вы оцениваете акцию, когда фанаты зашли в раздевалку и очень жестко поговорили с хоккеистами? У вас в гримерке когда-нибудь были такие гости?

- Это отдает хамством и даже беспределом. Но можно понять людей. Если вы бываете на матчах «Спартака», не обязательно на фанатской трибуне, то поймете – у всех одинаково болит сердце за результат. Другое дело, что эту боль нужно контролировать. Нельзя быть такими невоспитанными.

Но ведь чем так хорош «Спартак», почему его называют народным? Мы, русские – неистовые. Любим или ненавидим на всю катушку. У нас нет грани, меры. И такое проявление любви, а именно она руководила фанатами в раздевалке, плюс обманутые надежды произвели эффект взорвавшейся бомбы. Я отношусь к этому крайне отрицательно. Это антиспорт.

Ко мне в гримерку заходили, да. Но везение в том, что ко мне люди хорошо относятся. Я не встречал агрессии в свой адрес.