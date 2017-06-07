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Алексей Маклаков: Странно, что итальянец Каррера нашел смычку с нашим «Спартаком»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.

- Другая грань всеобъемлющей любви, перерастающей в негатив – фанаты освистывали бывшего воспитанника Илью Ковальчука, который во время локаута выбрал богатый «Ак Барс», а не бедный «Спартак». Если бы сейчас Кови перешел к красно-белым - можно было бы понять и простить?
- Мне важен результат. Надо зацепиться в следующем сезоне, чтобы дохнуло на «Спартак» ощущением близости плей-офф. Это необходимо – с Ковальчуком или без него. Пропало то чувство, когда ты идешь первым, можешь позволить себе мысли о чемпионстве. Это было вытравлено в футболе, когда золота не было 16 лет. Но чувство удалось возродить. То, что прививалось Старостиным, Бесковым, Романцевым.

Это ведь странно, что итальянец Каррера, привыкший совсем к другому футболу, нашел смычку с нашим «Спартаком». Мне кажется, он проникся любовью болельщиков к нашему клубу, и пламя возгорелось из искры… При этом я очень хорошо отношусь к Егору Титову и Диме Аленичеву. И думаю, они – не разрушители, а строители, смогли заложить фундамент этой победы.

Но вообще я не хочу лезть в тренерскую кухню. Это драматическая профессия по своему финалу. Смотрю на игру со стороны, не стучусь в душу к людям.

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