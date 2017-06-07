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Ян Казаев: Думаю, болельщики «Химок» поймут, почему я принял предложение «Тосно»

Источник:  ФК «Химки»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев, перешедший из «Химок», попрощался с бывшей командой.

– Хочу поблагодарить болельщиков красно-черных за их поддержку. Они всегда были рядом, даже когда у нас что-то складывалось не так. С их помощью мы начали побеждать! Я думаю, они поймут, почему я принял предложение «Тосно».

Спасибо моим партнерам по команде. Они помогали мне расти как футболисту и забивать голы, и в итоге я провел свой пока что лучший сезон в карьере. Благодарю и всех тренеров, с которыми довелось работать. Спасибо за доверие и за то, что вы для меня сделали!

Конечно, никогда не забуду и благодарю за их работу руководство «Химок», а также всех сотрудников клуба и нашей базы – от фотографа до поваров. Спасибо вам всем! – приводит слова Казаева официальный сайт подмосковной команды.

Напомним, 7 июня Казаев подписал контракт с «Тосно».

25-летний полузащитник выступал за «Химки» с 2015 года, провел 62 матча и забил 12 мячей. В сезоне-2016/17 хавбек стал лучшим бомбардиром красно-черных, забив 8 мячей, и был признан лучшим игроком клуба.

Ранее Казаев уже выступал в «Тосно». В сезоне-2013/14 он провел за тосненцев 17 матчей и забил два мяча. 

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