Тото Вольфф: Возможно, Феттель раньше понял, как добиться от шин правильной работы

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о причинах прогресса «Феррари» в нынешнем сезоне.

«У каждого гонщика свой способ подготовки. Один добивается совершенства за счет дотошной работы, другой полагается на свои инстинкты.

Себастьян всегда умел работать, поэтому, возможно, он раньше понял, как добиться от шин правильной работы от шин. Теперь мы должны догонять.

Хэмилтон не потерял мотивацию. Проблема не в Льюисе. Он, наоборот, помогает, и у него больше желания, чем было в прошлом году. И в этом нет никаких проблем для всей команды», – приводит F1i.com слова Вольффа.

После шести этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая на 17 очков от «Феррари».

Седьмой этап Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.