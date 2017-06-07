Слуцкий может пригласить Думбия в «Халл Сити»
Источник: HITC SportКомментарии
Форвард «Базеля»
Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», если команду возглавит бывший
тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, сообщает HITC SPORT.
29-летний ивуариец играл под руководством Слуцкого в ЦСКА в 2010-2015 и 2016 годах. За это время он провел в команде 150 матчей и забил 75 голов.
Отметим, что Думбия уже играл в Англии. Во второй половине сезона 2015/2016 он выступал за «Ньюкасл» на правах аренды, но выходил на поле всего в трех матчах.
В минувшем сезоне Думбия забил 20 голов в 25 матчах чемпионата Швейцарии.
Напомним, по данным The Daily Mail, Слуцкий станет главным тренером «Халл Сити» на этой неделе.
В предстоящем сезоне «тигры» будут выступать в чемпиошипе после того, как вылетели из премьер-лиги.
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