Слуцкий может пригласить Думбия в «Халл Сити»

Форвард «Базеля» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», если команду возглавит бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, сообщает HITC SPORT.

29-летний ивуариец играл под руководством Слуцкого в ЦСКА в 2010-2015 и 2016 годах. За это время он провел в команде 150 матчей и забил 75 голов.

Отметим, что Думбия уже играл в Англии. Во второй половине сезона 2015/2016 он выступал за «Ньюкасл» на правах аренды, но выходил на поле всего в трех матчах.

В минувшем сезоне Думбия забил 20 голов в 25 матчах чемпионата Швейцарии.

Напомним, по данным The Daily Mail, Слуцкий станет главным тренером «Халл Сити» на этой неделе.

В предстоящем сезоне «тигры» будут выступать в чемпиошипе после того, как вылетели из премьер-лиги.