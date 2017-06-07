«СКА-Хабаровск» покинули 12 игроков
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии
В составе футбольного клуба «СКА-Хабаровск» произошли существенные кадровые изменения.
В связи с истечением срока действия контрактов, руководством клуба и футболистами принято обоюдное решение не возобновлять рабочие отношения со следующими двенадцатью игроками СКА:
- Максимом Астафьевым (вернулся в ФК «Мордовия», у которого был арендован), Эдуардом Булией, Александром Верулидзе, Андреем Ивановым, Андреем Киреевым, Антоном Купчиным, Томасом Микуцкисом, Давидом Озмановым, Василием Плетиным, Артуром Рыловым, Павлом Карасевым и Игорем Удалым.
Напомним, по итогам сезона-2016/17 «СКА-Хабаровск» добился права играть в премьер-лиге.
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