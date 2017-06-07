«СКА-Хабаровск» покинули 12 игроков

читайте также

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужа Жена полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина Рамина обратилась в твиттере к болельщикам красно-белых с просьбой поддержать своего мужа.

Вандерсон станет игроком московского «Динамо» Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон продолжит карьеру в московском «Динамо».

Алексей Маклаков: Странно, что итальянец Каррера нашел смычку с нашим «Спартаком» Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.

Ян Казаев: Думаю, болельщики «Химок» поймут, почему я принял предложение «Тосно» Полузащитник «Тосно» Ян Казаев, перешедший из «Химок», попрощался с бывшей командой.

Полузащитник «Химок» Казаев перешел в «Тосно» Полузащитник «Химок» Ян Казаев подписал контракт с «Тосно», сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

«СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб на сезон-2017/18 Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский определился со своими помощниками на будущий сезон.

Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» основано на обращениях многих тысяч болельщиков Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование футбольного клуба «Терек».

Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека» Вчерашнее решение о переименовании футбольного клуба из Грозного, о котором писал «Советский спорт» не оставило равнодушным нашего автора

Ничья Дании и Германии, поражение Украины от Мальты, Миранчук продлил контракт с «Локо». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей тура среды.

Гаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходим Главный тренер «Амкара» рассказал о финансовом положении клуба, отметил методиста Карреру и признался, почему не ждет праздника от ЧМ-2018.

День в истории. Юрию Красножану исполнилось 54 года Сегодня отмечает день рождения известный российский тренер Юрий Красножан. Ему исполнилось 54 года.

Рамзан Кадыров: С названием «Ахмат» грозненский клуб обязан играть в сто раз лучше Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование «Терека» в «Ахмат».

«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евро Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Почему Каррере дали «двушечку»? Во вторник стало известно о продлении контракта «Спартака» с итальянским тренером Массимо Каррерой. Детали соглашения не разглашаются.

Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом» на улучшенных условиях Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продлил контракт с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил президент «Локо» Илья Геркус.

Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 дней Сергей Фурсенко занял должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это время успел изменить почти все.

Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил нас Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ попросил защитника Виктора Васина не зацикливаться на ошибке, приведшей ко второму голу в ворота армейцев.

Заявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе Нобоа Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о, возможно, самой крутой сделке в летнее трансферное окно.