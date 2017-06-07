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Оливье Жиру: Я не буду мириться с таким ограниченным игровым временем в «Арсенале»

Источник:  The IndependentКомментарии

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру заявил, что недоволен своим игровым временем в минувшем сезоне.

«Венгер рассчитывает на меня, хотя он не очень часто выпускал меня на поле. Я не буду мириться с таким ограниченным игровым временем», – приводит The Independent слова Жиру.

Отметим, что в январе 30-летний француз продлил контракт с «канонирами» до 2019 года, однако после этого всего лишь однажды отыграл полный матч.

Всего же в нынешнем сезоне Жиру забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах премьер-лиги. Также на его счету два гола в шести матчах Лиги чемпионов и два гола в четырех матчах Кубка Англии.

Добавим, что Жиру выступает за «Арсенал» с 2012 года.

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