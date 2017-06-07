Вандерсон станет игроком московского «Динамо»

читайте также

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Слуцкий может пригласить Думбия в «Халл Сити» Форвард «Базеля» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», если команду возглавит бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, сообщает HITC SPORT.

«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» Мадридский «Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке нападающего Альваро Мораты за 60 миллионов евро.

«Ювентус» интересуется Паредесом Интерес к полузащитнику «Ромы» Ленадро Паредесу проявляет «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ.

«МЮ» предложил 60 миллионов евро за Морату, «Реал» хочет 90 миллионов «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» пока не пришли к соглашению по трансферу нападающего Альваро Мораты. Об этом сообщает в своем твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евро Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Де Хеа на этой неделе может стать игроком «Реала» Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.

Защитник «Леха» Вилуж близок к переходу в «Ростов» Защитник польского «Леха» Мацей Вилуж рассказал, что не получал конкретного предложения от АЕКа и на данный момент близок к переходу в «Ростов». Об этом сообщает греческое издание gazzetta.gr.

Агент Гамшика: «Ювентус» интересовался моим клиентом Агент Юрай Вэнглос, работающий с полузащитником «Наполи» Мареком Гамшиком, рассказал, что словак мог пополнить ряды «Ювентуса».

«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Искьердо «Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Хосе Искьердо. Об этом сообщает издание France Football.

Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сбор Московский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.

Дэвид Симэн: Буду рад, если Харт перейдет в «Арсенал» Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн рассказал, что хотел бы видеть Джо Харта игроком «канониров».

Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии» Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом Sport1 сообщил агент итальянского футболиста Мино Райола.

«Манчестер Сити» может начать переговоры по трансферу Бертрана Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран обратил на себя внимание «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед»: Янузай открыт для предложений Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай может покинуть команду уже в летнее трансферное окно.

«Арсенал» может купить Ляказетта в случае ухода Санчеса Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в ближайшее время может пополнить состав лондонского «Арсенала».

«Ростов» не будет продлевать контракт с защитником Симичем Как стало известно «Советскому спорт», «Ростов» не заинтересован в том, чтобы оставить у себя защитника Марко Симича.

«Лион» продаст Вальбуэна в «Фенербахче» за четыре миллиона евро Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна продолжит карьеру в «Фенербахче». За переход 32-летнего француза турецкий клуб заплатит четыре миллиона евро, сообщает Fanatik.

Константин Сарсания: Аршавин в «Зените»? Все возможно Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду Андрея Аршавина.