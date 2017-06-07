Вандерсон станет игроком московского «Динамо»
Источник: «Голеада»Комментарии
Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон продолжит карьеру в московском «Динамо».
По информации «Голеады» все детали личного контракта игрока уже согласованы.
Вандерсон родился 18 февраля 1986 года. В «Краснодар» он пришел из шведского клуба ГАИС. В России он отыграл почти пять лет, участвовал в 155 матчах, становился лучшим бомбардиром чемпионата и является лучшим снайпером в истории «Краснодара».
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