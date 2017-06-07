Осала подписал новый однолетний контракт с «Магниткой»

Форвард Оскар Осала продлил контракт с магнитогорским «Металлургом».

Соглашение 29-летнего финского нападающего с двукратным обладателем Кубка Гагарина рассчитано на один сезон.

Осала перешел в «Магнитку» 10 декабря 2013 года из «Нефтехимика» и выиграл с командой два Кубка Гагарина (2014, 2016).

В минувшем сезоне он набрал 28 (14+14) очков в 60 матчах регулярного чемпионата и 7 (6+1) очков в 18 матчах плей-офф. Этот год стал самым результативным для Осалы в КХЛ.

Предстоящий сезон станет седьмым для финна в КХЛ. Всего он провел в лиге 376 матчей и набрал 165 (84+81) очков при показателе полезности «+67» и 464 минутах штрафа.