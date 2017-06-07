Борис Беккер: В «Бавария» так и не поняли, как хорош Кроос

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер выразил мнение, что мюнхенская «Бавария» совершила ошибку, продав полузащитника Тони Крооса мадридскому «Реалу» в 2015 году.

«Как мне кажется, в Мюнхене так и не поняли, насколько хорош Тони. Сейчас он бы был ведущей фигурой в центре поля «Баварии». В Германии очень много добротных игроков, но почему-то все смотрят за границу и ищут игроков там», - цитирует Беккера Sport1.

В прошедшем сезоне Кроос в составе «Реала» сыграл в 36-ти матчах, забил 3 гола и отдал 14 голевых передач.