Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций
Источник: Немецкий футбольный союзКомментарии
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер назначен капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
- Дракслер будет капитаном команды. В матче с Данией он брал на себя игру, ответственность, вел команду за собой, — заявил главный тренер действующих чемпионом мира Йоахим Лев.На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В с Камеруном, Чили и Австралией.
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