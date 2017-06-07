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Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер назначен капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

- Дракслер будет капитаном команды. В матче с Данией он брал на себя игру, ответственность, вел команду за собой, — заявил главный тренер действующих чемпионом мира Йоахим Лев.

На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В с Камеруном, Чили и Австралией.

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