«Диджитал Беттинг» запускает в России международный букмекерский бренд

В среду 7 июня ООО «Диджитал Беттинг» объявит об официальном запуске в России международного букмекерского бренда.

Это произойдет на пресс-конференции, спикером на которой выступит исполнительный директор п развитию ГК Rambler&Co и генеральный директор «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев.

В рамках мероприятия пройдет анонсирование новой букмекерской платформы, представление иностранного партнера проекта, обсуждение перспектив букмекерского бизнеса в России, а также обзор ближайших планов, а также долгосрочных целей проекта.

По окончании презентации Дмитрий Сергеев ответит на все интересующие вопросы.

