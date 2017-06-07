«Диджитал Беттинг» запускает в России международный букмекерский бренд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В среду 7 июня ООО «Диджитал Беттинг» объявит об официальном
запуске в России международного букмекерского бренда.
Это произойдет на пресс-конференции, спикером на которой
выступит исполнительный директор п развитию ГК Rambler&Co и генеральный
директор «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев.
В рамках мероприятия пройдет анонсирование новой
букмекерской платформы, представление иностранного партнера проекта, обсуждение
перспектив букмекерского бизнеса в России, а также обзор ближайших планов, а
также долгосрочных целей проекта.
По окончании презентации Дмитрий Сергеев ответит на
все интересующие вопросы.
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