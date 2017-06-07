Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Диджитал Беттинг» запускает в России международный букмекерский бренд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду 7 июня ООО «Диджитал Беттинг» объявит об официальном запуске в России международного букмекерского бренда.

Это произойдет на пресс-конференции, спикером на которой выступит исполнительный директор п развитию ГК Rambler&Co и генеральный директор «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев.

В рамках мероприятия пройдет анонсирование новой букмекерской платформы, представление иностранного партнера проекта, обсуждение перспектив букмекерского бизнеса в России, а также обзор ближайших планов, а также долгосрочных целей проекта.

По окончании презентации Дмитрий Сергеев ответит на все интересующие вопросы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» сыграет с «Уфой» вничью и еще 5 лакомых ставок недели«Спартак» сыграет с «Уфой» вничью и еще 5 лакомых ставок недели«Советский спорт» изучил букмекерскую линию ведущих европейских футбольных лиг на ближайшую неделю.Эксперт: Новый закон о букмекерах не повлияет на ситуацию с «договорняками»Глава юридической компании «Защита» Роман Лалаян прокомментировал подписанный президентом РФ закон, по которому букмекеры будут ежеквартально отчислять по 5% от своего дохода на развитие спортивных федераций.Ставки сделаны. Умер Олег Журавский – человек, который изменил всеСтавки сделаны. Умер Олег Журавский – человек, который изменил всеЕсли бы не Олег Журавский, о смерти которого стало известно вчера, на рынке букмекеров в России до сих пор царила бы неразбериха.Матч «Барселона» – «ПСЖ» стал самым убыточным в истории российских букмекеровКрупнейшая российская букмекерская компания выплатила клиентам 115% от общей суммы сделанных ставок.Один человек в России угадал точный счет матча «Барселона» – «ПСЖ»Счастливчик поставил на победу «Барселоны» со счетом 6:1 тысячу рублей.«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеров«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеровТриумф «Барселоны» обернулся настоящим кошмаром для букмекерских контор.Олег Журавский: Эта инициатива грозит букмекерскому бизнесу полным закрытиемОлег Журавский: Эта инициатива грозит букмекерскому бизнесу полным закрытиемПрезидент Первой саморегулируемой организации букмекеров России объясняет, почему наш спорт может лишиться денег от букмекеров.РФПЛ пока не планирует назначать комиссара на матч «Терек» - «Урал»Об этом стало известно Sovsport.ru.Дмитрий Павловский: Система ЦУПИС в Москве будет запущена в конце февраляУправляющий партнер БК «Лига Ставок» Дмитрий Павловский рассказал, когда в Москве будет действовать новая система приема пари, которая будет действовать через новый Центр учета и приема интерактивных ставок.Олег Журавский: Налоговые сборы при приеме ставок не изменятсяПрезидент Первой Саморегулируемой организации букмекеров России Олег Журавский поделился информацией о налоговом споре при приеме ставок через недавно созданный Центра учета и приема интерактивных ставок.Антон Рожковский: С появлением ЦУПИС аудитория букмекерских контор увеличитсяПредседатель Совета директоров Центра учета и приема интерактивных ставок Антон Рожковский ответил на вопрос корреспондента SOVSPORT.RU о возможном оттоке посетителей из пунктов приема ставок в связи с запуском ЦУПИС.Дмитрий Павловский: Договорные матчи в некоторых видах спорта сошли на нетУправляющий партнер БК «Лига Ставок» Дмитрий Павловский поговорил о рисках для букмереского бизнеса, связанных с организацией договорных матчей.Дмитрий Павловский: Наиболее популярным видом спорта среди букмекеров является футболУправляющий директор БК «Лига Ставок» Дмитрий Павловский ответил на вопрос корреспондента SOVSPORT.RU о наиболее популярных среди игроков видах спорта.Олег Журавский: Объем ставок через интернет вырастетПрезидент Первой Саморегулиремой организации букмекеров России Олег Журавский оценил перспективу роста рынка интернет-ставок.Дмитрий Павловский: Запуск ЦУПИС поднимет посещаемость футбольных матчейУправляющий партнер БК «Лига Ставок» Дмитрий Пашковский поделился прогнозами относительно будущей работы Центра учета и приема интерактивных ставок.Cегодня состоится пресс-конференция, посвященная запуску первого российского сайта по приему ставокСегодня, в здании ИА «Интерфакс», пройдет пресс-конференция, посвященная запуску первого в России сайта по приему ставок в интернете.Спортивным телекомпаниям могут разрешить принимать ставки в интернетеМинистерство спорта готовит проект, согласно которому телекомпаниям, владеющим правами на трансляцию спортивных матчей, будет законодательно разрешено организовывать спортивные азартные игры в букмекерских конторах и тотализаторах.Президент «Терека»: Нам выигрывать у «Урала» уже нельзя?Магомед Даудов о резонансном матче.В РФПЛ рабочая группа проводит совещание по матчу «Урал» - «Терек»На нем, очевидно, обсуждается и информация от букмекеров.Сергей Чебан: Черная реклама матча «Урал» - «Терек» привлечет больше дополнительных зрителейНеобычный взгляд на ситуацию исполнительного директора РФПЛ.
Футбол
Луческу не договорился с греческим клубом ПАОК, команду может возглавить Ребров
Хоккей
Любовь Ковальчук: Илья уже начал тренировки в Майами
Футбол
«СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб на сезон-2017/18
Футбол
Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» основано на обращениях многих тысяч болельщиков
все новости
букмекеры
букмекеры