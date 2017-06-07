Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужа

Жена полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина Рамина обратилась в твиттере к болельщикам красно-белых с просьбой поддержать своего мужа.

В понедельник в товарищеском матче с Венгрией (3:0) 23-летний полузащитник получил травму крестообразной и боковой связок колена.

«Красно-белые, вас тут много? Уверена, что да! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение со словами поддержки! Это его подбодрит!

Он очень переживает, безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила его из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно!», – написала Рамина в твиттере.

Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать,что все ждут его обратно!! — Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 7 июня 2017 г.

Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать,что все ждут его обратно!! — Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 7 июня 2017 г.

Добавим, что в четверг Зобнин отправится в Рим, где ему будет поставлен окончательный диагноз.