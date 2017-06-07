Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужа

Комментарии

Жена полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина Рамина обратилась в твиттере к болельщикам красно-белых с просьбой поддержать своего мужа.

В понедельник в товарищеском матче с Венгрией (3:0) 23-летний полузащитник получил травму крестообразной и боковой связок колена.

«Красно-белые, вас тут много? Уверена, что да! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение со словами поддержки! Это его подбодрит!

Он очень переживает, безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила его из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно!», – написала Рамина в твиттере.

Добавим, что в четверг Зобнин отправится в Рим, где ему будет поставлен окончательный диагноз.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Вандерсон станет игроком московского «Динамо»Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон продолжит карьеру в московском «Динамо».«СКА-Хабаровск» покинули 12 игроковВ составе футбольного клуба «СКА-Хабаровск» произошли существенные кадровые изменения.Алексей Маклаков: Странно, что итальянец Каррера нашел смычку с нашим «Спартаком»Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.Ян Казаев: Думаю, болельщики «Химок» поймут, почему я принял предложение «Тосно»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев, перешедший из «Химок», попрощался с бывшей командой.Полузащитник «Химок» Казаев перешел в «Тосно»Полузащитник «Химок» Ян Казаев подписал контракт с «Тосно», сообщается на официальном сайте подмосковной команды.«СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб на сезон-2017/18Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский определился со своими помощниками на будущий сезон.Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» основано на обращениях многих тысяч болельщиковГлава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование футбольного клуба «Терек».Георгий Джикия: Я бы не стал называть себя молодым футболистомЗащитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о новом поколении игроков сборной России.Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»Вчерашнее решение о переименовании футбольного клуба из Грозного, о котором писал «Советский спорт» не оставило равнодушным нашего автораГеоргий Джикия: Нужно оставить в прошлом чемпионство «Спартака»Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о начале своей подготовки к Кубку конфедераций.Ничья Дании и Германии, поражение Украины от Мальты, Миранчук продлил контракт с «Локо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей тура среды.Сергей Кирьяков: Смолов – это наш лучший нападающийБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что считает Федора Смолова лучшим российским нападающим.Сергей Кирьяков: Бухаров хорошо вписался в роли ДзюбыБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что Александру Бухарову удалось полноценно заменить Артема Дзюбу на позиции центрального нападающего.Гаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходимГаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходимГлавный тренер «Амкара» рассказал о финансовом положении клуба, отметил методиста Карреру и признался, почему не ждет праздника от ЧМ-2018.День в истории. Юрию Красножану исполнилось 54 годаСегодня отмечает день рождения известный российский тренер Юрий Красножан. Ему исполнилось 54 года.Рамзан Кадыров: С названием «Ахмат» грозненский клуб обязан играть в сто раз лучшеГлава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование «Терека» в «Ахмат».«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евроПолузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.Почему Каррере дали «двушечку»?Почему Каррере дали «двушечку»?Во вторник стало известно о продлении контракта «Спартака» с итальянским тренером Массимо Каррерой. Детали соглашения не разглашаются.Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом» на улучшенных условияхПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продлил контракт с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил президент «Локо» Илья Геркус.
Футбол
Луческу не договорился с греческим клубом ПАОК, команду может возглавить Ребров
Хоккей
Любовь Ковальчук: Илья уже начал тренировки в Майами
Футбол
«СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб на сезон-2017/18
Футбол
Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» основано на обращениях многих тысяч болельщиков
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости