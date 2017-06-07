Дуайт Ховард: Работаю на бросками из-за дуги

Центровой «Атланта Хоукс» Дуайт Ховард рассказал о своей подготовке к новому сезону.

«У меня в «Хоукс» есть свой личный тренер, с которым я много работаю. Я хочу разнообразить свой атакующий арсенал. Меня привыкли видеть в полной красе под кольцом, однако сейчас я учусь бросать трехочковые броски. Это просто необходимо, потому что игра меняется и нужно приспосабливаться», - приводит слова Ховарда USA Today.

В прошедшем сезоне Ховард в среднем за матч набирал 14 очков и собирал 13 подборов.

За свою 13-летнуюю игровую карьеру Ховард реализовал всего пять бросков из-за дуги из 56-ти попыток.