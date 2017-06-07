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Сергей Булатов стал главным тренером московского «Арарата»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сергей Булатов назначен на пост главного тренера московского «Арарата».

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на один сезон. Последним местом работы Булатова был ФК «Сахалин». В сезоне-2016/17 ПФЛ зоны Восток этот клуб занял 3-е место.

Ранее российский наставник тренировал брянское «Динамо», астраханский «Волгарь-Газпром», екатеринбургский «Урал», ярославский «Шинник» и курский «Авангард».

Напомним, ранее игроком «Арарата» стал бывший главный тренер сборной России Роман Павлюченко. 

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