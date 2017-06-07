Сергей Булатов стал главным тренером московского «Арарата»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сергей Булатов назначен на пост главного тренера московского «Арарата».
Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на один сезон. Последним местом работы Булатова был ФК «Сахалин». В сезоне-2016/17 ПФЛ зоны Восток этот клуб занял 3-е место.
Ранее российский наставник тренировал брянское «Динамо», астраханский «Волгарь-Газпром», екатеринбургский «Урал», ярославский «Шинник» и курский «Авангард».
Напомним, ранее игроком «Арарата» стал бывший главный тренер сборной России Роман Павлюченко.
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