Корнеев покинул «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Константин Корнеев расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению.

«Мы благодарим Константина за опыт, которым он делился с молодыми игроками, за старание на льду и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, 33-летний двукратный чемпион мира провел в «Салавате Юлаеве» один сезон и в 42 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–11» и 12 минутах штрафа.

Ранее сообщалось о том, что Корнеев продолжит карьеру в «Северстали».

Добавим, что ранее воспитанник «Крыльев Советов» играл в КХЛ в ЦСКА и «Ак Барсе».