Корнеев покинул «Салават Юлаев»
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
Защитник «Салавата
Юлаева» Константин Корнеев расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению.
«Мы благодарим Константина за опыт, которым он делился с молодыми игроками, за старание на льду и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, 33-летний двукратный чемпион мира провел в «Салавате Юлаеве» один сезон и в 42 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–11» и 12 минутах штрафа.
Ранее сообщалось о том, что Корнеев продолжит карьеру в «Северстали».
Добавим, что ранее воспитанник «Крыльев Советов» играл в КХЛ в ЦСКА и «Ак Барсе».
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