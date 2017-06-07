Роналдо: Спортивный директор «Реала» наказывал меня за опоздания
Источник: MarcaКомментарии
Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился воспоминаниями о своем пребывании в мадридском клубе.
«Я иногда опаздывал на тренировку и спортивный директор команды Арриго Сакки меня за это штрафовал. Странно, я порой приходил раньше охранников на базу, но все равно умудрялся выйти на поле последним. Помнится случай, когда Сакки меня начал ругать и выписал штраф. В следующий раз, когда я опоздал, сразу предупредил, что пусть выбирает только одно наказание, штраф или выговор», - приводит слова Роналдо Marca.
Бразилец защищал цвета «Реала» в сезонах 2002-2007, провел 127 матчей и забил 83 гола.
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