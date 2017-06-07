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Доменико Кришито: Хочу вернуться в Италию. Мой приоритет – «Дженоа»

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о продолжении карьеры.

– Я говорил, что хочу вернуться в Италию. Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

С результатами команды это никак не связано. Причина – только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

– «Зенит» выходит из отпуска уже на следующей неделе. Каковы шансы, что к этому времени ваше футбольное будущее прояснится?
– Не знаю. Оценивать шансы не возьмусь. Буду разговаривать с клубом.

 В числе претендентов на вас назывались разные клубы, в том числе «Наполи». А у вас есть предпочтения?
– Да. Мой приоритет – «Дженоа». Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов, – приводит слова Кришито еженедельник «Футбол».

Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с лета 2011 года. За петербургский клуб итальянец провел 185 матчей, по два раза стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером РФПЛ, обладателем Кубка и дважды Суперкубка России.

В сезоне-2016/17 защитник провел 25 матчей чемпионата России и забил четыре мяча, а также в семи встречах Лиги Европы отметился одним голом.

Кришито является воспитанником «Дженоа». За клуб 30-летний защитник отыграл шесть лет. Также на его счету 22 матча за сборную Италии.  

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