Джей Ар Смит: Мне нужно избегать ненужных фолов

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал о своей подготовке к третьему матчу финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Концентрация, вот что мне нужно в третьей игре. Во втором матче я получил два ненужных фола, сначала не сумел помешать Дюранту при трехочковом, а затем сфолил на Карри в контратаке, это три штрафных броска в наше кольцо. Так что мне нужно совершать фолов как можно меньше, усиленно работаю над этим тактически», - цитирует Смита ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2-0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.