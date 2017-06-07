Гнабри перейдет из «Вердера» в «Хоффенхайм»

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри продолжит карьеру в «Хоффенхайме», сообщает SPORT BILD.

Клубы уже договорились о переходе 21-летнего игрока молодежной сборной Германии. Официально о трансфере будет объявлено после того, как зелено-белые определятся с заменой Гнабри.

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн подыскивает кандидата, за которого клуб сможет заплатить порядка десяти миллионов евро.

Гнабри перешел в «Вердер» 31 августа 2016 года из «Арсенала» за пять миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне он забил 11 голов и сделал две голевые передачи в 27 матчах бундеслиги.

Добавим, что «Хоффенхайм» занял четвертое место в чемпионате и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.