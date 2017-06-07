Клэй Томпсон: В Кливленде могут наказать за потери

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился мнением, что его команде нужно совершать гораздо меньше потерь в третьем матче финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Во втором матче мы были набрали и 140 очков, не потеряй мяч целых 20 раз. Но нужно отдать «Кавс» должное, что они так жестко нас прессинговали и не позволяли спокойно проводить комбинации. В гостях мы просто обязаны свести число потерь к минимуму, иначе будем за это наказаны», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.