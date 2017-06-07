Ромелу Лукаку: Хочу играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы в Англии

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что не намерен оставаться в клубе, и его агент Мино Райола занят переговорами о переходе.

«На данный момент ничего конкретного по новому клубу нет. Мой агент занят обсуждением деталей. Я не буду делать громких заявлений о своем будущем. Но я знаю, где хочу играть: в клубе, который выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы в Англии.

Остаться в Англии станет лучшим вариантом для меня. Я знаком с лигой и забил почти 100 голов в ней. Хочу добраться до этой отметки.

Премьер-лига – это мечта для меня. Но я также хочу выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие призы. Не хочу оставаться на том же уровне. Хочу расти и знаю, где хочу это делать.

Мой агент сейчас общается с клубом. Я знаю, куда хочу пойти, так что просто сохраняю спокойствие. Знаю, что о встречах уже договорились, поэтому просто жду звонка. Мы сейчас ведем переговоры с клубом. Посмотрим, что будет дальше», – приводит The Telegraph слова Лукаку.

Ожидается, что 24-летний бельгиец продолжит карьеру в «Челси». Однако «синие» пока не готовы платить «Эвертону» требуемые 100 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Лукаку забил 25 голов в 37 матчах премьер-лиги и стал лучшим бомбардиром сезона.

Добавим, что форвард принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 годы.