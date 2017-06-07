Тристан Томпсон: «Уорриорз» не стали сильнее с Дюрантом

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не считает, что с приходом Кевина Дюранта «Голден Стэйт» стал сильнее.



«Мне не кажется, что с приходом Дюранта они стали намного сильнее. Вспомните, ведь ушли тот же самый Хариссон Барнс и еще пару хороших игроков. Да, Кевин потрясающий форвард, возможно один из лучших в мире, но мы постараемся оказать достойное сопротивление», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2-0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.