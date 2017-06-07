Фабио Капелло: Пепе на 100 процентов в «ПСЖ», они встречались в Кардиффе
Источник: Goal.comКомментарии
Бывший главный тренер
сборной России Фабио Капелло сообщил, что защитник Пепе договорился о переходе
в «Пари Сен-Жермен».
«Пепе в «ПСЖ»? Все решено на 100 процентов. Они встречались в отеле в Кардиффе», – приводит Goal.com слова Капелло.
Напомним, 34-летний португалец хотел продлить контракт с «Реалом» на два года, однако клуб предложил защитнику только однолетнее соглашение, что не его не устроило.
Пепе играл за «Реал» с 2007 года, когда перешел в клуб из «Порту». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в примере и забил два гола. С 8 апреля он перестал попадать в заявку на матч.
Добавим, что на защитника также претендовали многие клубы премьер-лиги.
Пепе перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.
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