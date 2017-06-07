Сразу четыре клуба готовы приобрести Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал объектом интересов нескольких клубов.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Abola, в приобретении португальца заинтересованы французские «Пари Сен-Жермен» и «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов. Каждая из команд готова раскошелиться на 180 миллионов евро.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» действителен до 30 июня 2021 года.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Роналду в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Роналду сыграл в 46-ти матчах, забил 42 мяча и отдал 12 результативных передач.