Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья «Illidan» Пивцаев и Роман «rmN-» Палей перешли в Elements Pro Gaming

Комментарии

Илья «Illidan» Пивцаев, Роман «rmN-» Палей и Душко «Boranija» Бораниясевич стали игроками Elements Pro Gaming.

Illidan ранее выступал за Virtus.pro, Роман «rmN-» Палей играл в Natus Vincere, а Boranija не выступал на профессиональной сцене.

Состав Elements Pro Gaming по Dota 2:

Дамир «Mitch» Шкаричич Адилович  
Никола «LeBronDota» Попович  
Илья «Illidan» Пивцаев  
Роман «rmN-» Палей   
Душко «Boranija» Бораниясевич

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Завершился третий игровой день EPICENTER: MoscowЗавершился третий игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.Digital Chaos приедет на The Summit 7Коллектив Digital Chaos примет участие в турнире The Summit 7.Патрик «es3tag» Хансен перешел в HeroicДатчанин Патрик «es3tag» Хансен присоединился к составу Heroic.Владимир «No[o]ne» Миненко: В этом составе Virtus.pro нет слабых местИгрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко в интервью Марии Ермолиной ответил на вопросы фанатов.Данил «Dendi» Ишутин: Я рад, что ускоренное возрождение убралиИгрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью CyberSport.ru поделился своим мнением о последних изменениях в Dota 2.Gambit Esports опередила Virtus.pro в обновленном рейтинге команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубовКомпания NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов в России и странах СНГ.Virtus.pro отказалась от участия в ESEA Premier Season 25Польский коллектив Virtus.pro отказался от участия в ESEA Premier Season 25.Invictus Gaming подписала состав по CS:GOКитайская организация Invictus Gaming подписала состав по CS:GO.Опубликован первый трейлер FIFA 18Компания Electronic Arts на своем канале опубликовала первый трейлер футбольного симулятора FIFA 18.Gambit Esports анонсировала состав по League of LegendsОрганизация Gambit Esports представила состав по League of Legends на летний сезон Континентальной лиги.Виктор «GeneRaL» Нигрини: Если выиграем EPICENTER: Moscow, то можем получить инвайт на The InternationalИгрок Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке к EPICENTER: Moscow, о целях на чемпионате и о соперниках по групповому этапу.Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2Организация Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2.Vici Gaming сыграет на Galaxy BattlesКитайский коллектив Vici Gaming примет участие в турнире Galaxy Battles.Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком ESL Pro League Season 5Игрок G2 Esports Кэнни «kennyS» Шраб признан MVP турнира ESL Pro League Season 5.G2 Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 5Французская команда G2 Esports стала победителем пятого сезона ESL Pro League.Сливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: MoscowСливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: MoscowСегодня в Москве стартует один из важнейших кибертурниров годаNewbee выиграла ZOTAC Cup MastersКитайский коллектив Newbee стал победителем турнира ZOTAC Cup Masters.Тимофей Мозгов: Киберспорт займет свою нишу и заберет огромную долю телезрителейРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношение к киберспорту.Mousesports пробилась на Galaxy BattlesГреческая пятерка mousesports выиграла европейскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.
Футбол
Ромелу Лукаку: Хочу играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы в Англии
Футбол
Доменико Кришито: Хочу вернуться в Италию. Мой приоритет – «Дженоа»
Футбол
Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужа
Хоккей
Осала подписал новый однолетний контракт с «Магниткой»
все новости