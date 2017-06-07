Илья «Illidan» Пивцаев и Роман «rmN-» Палей перешли в Elements Pro Gaming
Илья «Illidan» Пивцаев, Роман «rmN-» Палей и Душко «Boranija» Бораниясевич стали игроками Elements Pro Gaming.
Illidan ранее выступал за Virtus.pro, Роман «rmN-» Палей играл в Natus Vincere, а Boranija не выступал на профессиональной сцене.
Состав Elements Pro Gaming по Dota 2:
Дамир «Mitch» Шкаричич Адилович
Никола «LeBronDota» Попович
Илья «Illidan» Пивцаев
Роман «rmN-» Палей
Душко «Boranija» Бораниясевич
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