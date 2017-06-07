Двум фанатам в Англии пожизненно запретили посещать матчи сборной за нацистские жесты

Футбольная ассоциация Англии (FA) пожизненно запретила посещать матчи национальной команды двум фанатам, демонстрировавшим нацистские жесты во время гостевого товарищеского матча со сборной Германии.

На фоне освистывания гимна соперника и пения песен о Второй мировой войне один из болельщиков показывал нацистское приветствие, а второй, изображая Гитлера, жестикулировал в адрес немецких фанатов, сообщает «RT на русском».



Отмечается, что оба болельщика отныне не смогут посещать ни выездные, ни домашние матчи сборной Англии.