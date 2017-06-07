Двум фанатам в Англии пожизненно запретили посещать матчи сборной за нацистские жесты
Источник: RT на русскомКомментарии
Футбольная ассоциация Англии (FA) пожизненно запретила посещать матчи национальной команды двум фанатам, демонстрировавшим нацистские жесты во время гостевого товарищеского матча со сборной Германии.
На фоне освистывания гимна соперника и пения песен о Второй мировой
войне один из болельщиков показывал нацистское приветствие, а второй,
изображая Гитлера, жестикулировал в адрес немецких фанатов, сообщает «RT на русском».
Отмечается, что оба болельщика отныне не смогут посещать ни выездные, ни домашние матчи сборной Англии.
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